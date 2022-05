Linda MBAKOP

Ingénieur en Génie des Systèmes Industriels spécialité Logistique Interne et Production, je suis actuellement consultante fonctionnel SAP chez Capgemini Technology Services SAS



Connaissance Métier:

- Planification et ordonnancement de la production

- Gestion des stocks

- Lean Manufacturing et Gestion de projet



Expérience sectorielle: Conseil, Industrie, Métallurgie et Textile



Connaissances fonctionnelles:

- Analyse de l'existant

- SAP MM, SD

- TMA, paramétrage et tests



Mon projet professionnel est d’accompagner les entreprises dans la transformation et l'évolution de leur SI autour des progiciels intégrés tels que SAP



Mes compétences :

SAP R/3

Microsoft project

Microsoft office

Arena Simulation …

MRP

Marketing

Gestion de projet

Supply chain management

Gestion des stocks

Business process management

Logistique interne

SAP

Lean Manufacturing

VBA

Supply chain

Production

ERP

Recherche opérationnelle

SAP EHSM

Industrial Hygiene