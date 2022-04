Marcelle ABEBONG A RIM

Titulaire d'un master 2 en Management des Ressources Humaines obtenu à l'I.A.E. de Toulon. J'ai acquis plus d'un an d'expérience en tant qu'assistante ressources humaines. Mon projet professionnel est porté vers le recrutement et le développement des ressources humaines. Je désire ainsi contribuer à l'épanouissement des personnes sur leur poste de travail en leur donnant les moyens d'évoluer dans un environnement propice à leurs missions, mais aussi permettre à l'entreprise d'améliorer ses outils et ses procédures internes pour réaliser ses objectifs. J'ai donc en projet d'intégrer une entreprise dynamique et innovante afin d'acquérir une expérimentation et une performance idéale dans le domaine de la gestion des ressources humaines.



Mes compétences :

Recrutement

GPEC

Evaluation des salariés

Relations sociales et rédaction/négociation d

Evaluation des risques DU

Plan de formation

Ressources humaines

SIRH