Linda MBIMI

Je suis une Jeune Etudiante Camerounaise, Dynamique , en cours d`obtention d`une Licence Professionnelle inscrite en cours du soir a l`Universite Catholique St Jerome de Douala Actuellement a la recherche d`un Stage Professionnelle ou un Stage Academic dans la mesure du possible qui me permetra de prime a bord de consolider mes acquis en me rendant apte a faire face a toutes les obligations qui releveront de mon domaine de competence aussi ce stage me permetra de pouvoir rediger mon Memoire d`Etudes Professionnelles pour l`obtention de ma Licence.





Mes compétences :

 Suivi des pièces comptables et saisie dans Saari

Etablissement de devis et contrats

Etude de GESCOM et SAARI

Imputation des factures du cabinet

Declaration de la TVA et paiement au centre impots

Étude du rempplissage de la DSF

Execution des Teledeclarations de la CNPS