Deleine MBIMI

Étudiante sortante de l’institut de formation supérieur PIERRE DASILVA de Bamako avec un diplôme de licence professionnelle en Banque et Assurance, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d’un stage soit d'un emploi.



Je souhaite à travers ce stage approfondir mes connaissances théoriques et les mettre en pratique au sein d’une société.



Je pense disposer de la capacité d'adaptation nécessaire pour mener à bien les missions que vous voudrez me confier, notamment les tâches de saisies comptables ou encore des fonctions administratives





Mes compétences :

Communication

Internet