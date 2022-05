Linda MOTA

EXPERTE EN COMMUNICATION GLOBALE AVEC PLUS DE 15 ANS D'EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DE LA BEAUTE ET DE LA COIFFURE



COMMUNICATION EXTERNE ET INTERNE : conception et réalisation des outils de comm et marketing, print web, élaboration plans de comm, stratégie,

PRODUCTION PHOTO : castings coordination et organisation de prises de vue, négociation des droits...

RELATIONS PRESSE : conception ,rédaction , suivi relations presse

COMMUNICATION EVENEMENTIELLE :organisation et productions d'événements artistiques et corporates

ANIMATION RESEAU (Réseaux en franchise 100 a 200 points de vente)

Aimant le travail en équipe j'aime coordonner,amimer les équipes, mettre en relation les talents pour piloter et mener les projets



Mes compétences :

Direction artistique

Création

Production photo

Relations presse/publiques

Communication évènementielle

Coordination de projet

Communication interne et externe

Conception graphique

Conceptrice rédactrice