Linda ONA ONA

4 ans d'expérience professionnelle dans la conduite de projets et le management de données pétrolières chez TOTAL à La Défense.

Mes domaines de compétences : Energie, géologie, géotechnique, conduite de projets et études.

Je suis actuellement en formation à SKEMA Business School en Exécutive Mastère Spécialisé Management de Projets et Programme, pour poursuivre ma carrière dans les domaines de la gestion de projets, études, industries de production et distribution



Mes compétences :

Reporting

Management

Relations clients

Gestion de projet

Management des données

Data Management