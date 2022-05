Linda OTTMER

Mon travail en entreprise (services commercial, ingénierie, marketing et dans le tourisme) ainsi que mon expérience de professeur et mes connaissances pédagogiques font de moi la personne idéale pour former des personnes de tous âges et tous horizons en anglais.

Après avoir enseigné en Écosse (6 ans de résidence) où j'ai fait mes études de langue et littérature anglaise ainsi que professeur de langues (TEFL et PGDE), je me suis installée à Marseille où j'ai mis en place et dispensé des cours d'anglais en entreprise puis au centre Espace Langues du GRETA Marseille Ville. J'ai également assuré les cours d'anglais à la faculté de Saint Jérôme (section GTE) puis plus récemment pour l'école de langue internationale Berlitz, dont la méthode est reconnue.



Mes compétences :

Pédagogie

Communication

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Indesign

Traduction