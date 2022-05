Linda OURAGHI

Etant actuellement salariée d’une PME, et ce depuis plus de 10 ans, mon ambition première

est de changer de structure d’entreprise afin d’intégrer une grande enseigne.

Actuellement manager d’une équipe de 10 personnes, j’aimerais avant tout poursuivre sur

cette voie dans laquelle les responsabilités me motivent chaque jour.

Par ailleurs, ma grande expérience en relation clients ainsi qu’en administration générale

peut également m’ouvrir les portes sur d’autres postes (en communication ou en relation clientèle

par exemple).

Mon enthousiasme et mon envie de réussir font de moi une candidate plus que jamais

déterminée. Mon sérieux, mon investissement et ma facilité d’adaptation sont mes principales

qualités.

Restant bien entendu à votre disposition pour un éventuel entretien afin de mieux nous

connaître, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel