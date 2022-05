Linda Paola SOMBIE

Bonjour,

Diplômée en Master Marketing et communication à l'ISEG, j'ai également un master spécialisé en marketing et management par la qualité à SKEMA Business School. J'ai effectué plusieurs stage dont un à la centrale d'achat d'Auchan et chez l'une des filliales Heineken en tant que chef de marque junior. J'ai travaillé pendant 2 ans à l'étranger en tant que Chargé du marketing et de la communication dans une des filiale du Groupe BPCE. De retour en France depuis peu je suis à la recherche de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Gestion de projet

Étude de marché

Evénementiel

Appels d'offres

Benchmarking

PLV

Merchandising

Lancement de produits

Marketing opérationnel