Linda PASQUIN

J'ai 32 ans et j'ai effectué quelques remplacements en crèche collective depuis septembre.Malgré que ce soient pas mes seules expériences en crèche collective,je sais aujourd'hui que le milieu "grande crêche" n'est pas trop mon "truc". J'ai plutôt envie d'une structure plus "spécifique" et travailler avec une équipe pluridisciplinaire.Rencontrer d'autres personnes avec qui partager des expériences et des idées, et continuer à alimenter les connaissances par des outils; les bouquins, les conférences,des assos qui n'est pas qu'un rapport qu'avec des crêches mais que ça reste dans le domaines du social, familles en difficultés..Ce qui m'emmène aujourd'hui à travaillé en remplacement dans un centre maternel où je m'y retrouve plus et également dans une crèche familiale, ce qui est un peu différent mais cela reste dans la même visée.

J'ai travaillé et fait ma formation dans une crêche associative où j'ai beaucoup évolué.Ce qui m'interresse aujourd'hui, c'est le travail de proximité avec la famille autour de l'enfant.j'ai envie de rencontrer d'autres personnes qui aurait la même approche.Je pense même, pourquoi pas, ouvrir une association, un lieu ouvert aux parents où ils pourraient voir et participer à la vie de leur enfant. En même temps, un lieu de rencontre entre les parents et d'échange, de partage autour de différentes cultures et expériences.