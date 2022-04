Abc FORMATION

Conseil, Expertise et Formation dans le domaine de la petite enfance, du milieu scolaire et du handicap.



Formations Inter et Intra, multi-accueil (halte-garderie, crèche municipale, associative,...), agents territoriaux (ATSEM, animateur de centre de loisirs,...).



Formations Petite enfance :

- Développement de l'enfant de 0 à 6 ans,

- Agressivité de l'enfant en crèche,

- Douces violences en crèche,

- Bientraitance dans les structures

d'accueil du jeune enfant,

- Accueil de l'enfant en situation de

handicap,

- Peurs et angoisses chez l'enfant,

- Analyse de pratiques professionnelles,

- Supervision,...



Mes compétences :

Petite Enfance

Milieu scolaire

Handicap

Expertise et conseil

Formation

Responsable pédagogique