Alexandre FEDOROFF

- Directeur des Opérations Groupe People&baby

- Directeur des Opérations France Groupe BABILOU

- Directeur des Programmes & Opérations VITALAIRE France 2010/2011

- Directeur des Opérations GENERALE DE SANTE DOMICILE 2007/2009

- Directeur de département MOA GENERALE DE SANTE 2005/2007

- Manager conseil en management & organisation : ATOS CONSULTING 2001/2005, DELOITTE CONSULTING 1997/2000

- Directeur administratif et financier adjoint (SOGEA Maroc, groupe VINCI)1995/1997

- Programme Phileas (HEC executive Management)

- Gestion de projet, organisation, Restructurations, Centres de Services Partagés

- Audit et conseil en organisation et systèmes d’information

- Certifié SAP modules Finances/Contrôle de gestion - SIEBEL,

- Diplômé de Audencia (ESC Nantes Atlantique), majeure finance d’entreprise.

- Anglais courant, Espagnol lu, écrit, parlé



Mes compétences :

Direction générale