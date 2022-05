Olivier LEFEBVRE

Au cours de mes 20 années d’expériences dans le secteur santé, et particulièrement dans le domaine administratif et financier, j’ai acquis de solides compétences managériales, organisationnelles tant en comptabilité, gestion budgétaire, contrôle de gestion et finances, ainsi qu’une capacité d’adaptation dans des contextes économiques difficiles.



Je me suis toujours positionné comme un véritable partenaire des directions générales, avec un sens fort du résultat, soignant la rigueur et la communication.



Mes compétences :

Conseil

Management

Direction financière

Accompagnement

Contrôle de gestion