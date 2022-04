AFC Formation voit le jour en tant que cabinet spécialisé dans la formation et le Conseil, développant son champ d'intervention pour toucher les principaux domaines de l’activité de l’entreprise, à savoir : Management, Développement personnel, Comptabilité et Finance, Banque et Assurance, la Gestion de la Chaine Logistique, la Qualité, La GRH, le Commercial et Marketing, l’Informatique, …, autour de deux (02) principaux dispositifs:



• Interentreprises: destinés à répondre aux besoins les plus précis des entreprises via des solutions en parfaite liaison avec le monde économique où évoluent ces dernières, en offrant aux salariés des contenus adaptés et qualifiants.



• Intra-entreprises: qui consiste à offrir aux entreprises des solutions sur mesure sur plusieurs domaines d’intervention, en réponse à des besoins spécifiques, et ce grâce à son pôle pédagogique qui veille à ce que les dispositifs et contenus des formations proposées évoluent régulièrement en tenant compte des progrès de l’environnement économique mais aussi de la connaissance (par la création, l’évolution ou la suppression de cours, d’options ou de projets,…)



L’appartenance d’AFC Formation à Grant Thornton, lui confère une possibilité de mobiliser les savoirs faire connus et reconnus d’une enseigne internationale, sans omettre la richesse de son réseau, de consultants et formateurs, développé dans plusieurs spécialités, via des critères de sélection qui répondent parfaitement à l’approche de la « Pédagogie pour Adultes ».



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Qualité

Management

Banque

Comptabilité

Norme HSE

HACCP

Marketing

Finance

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Informatique

Communication

Commerce international

Assurance

Droit