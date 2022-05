Linda PASTORIZA

Après avoir travaillé dans le tourisme pendant 11 ans dont 9 au Club Med en tant que conseillère de vente B to C et B to B , j'ai commencé une reconversion professionnelle en 2007 en faisant une formation de peintre déco de 6 mois par le biais d'un fongecif .

J'ai depuis acquis une expérience sur chantiers en rénovant 5 appartements de particuliers au sein d'une petite équipe . j'aime le travail bien fait , le contact et la satisfaction client .



Mes compétences :

Méticuleuse