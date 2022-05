Linda PERROTIN

Www.eclat-desprit.fr



Après avoir découvert différents métiers à travers différents statuts, c'est vers l'indépendance que je me tourne.

Mon objectif : m'organiser et gérer mon emploi du temps afin de m'engager dans plusieurs secteurs qui répondent à mes valeurs et mon goût de la polyvalence.



C'est ainsi que, si mon coeur de métier est MAQUETTISTE-GRAPHISTE, je propose aussi mes services dans le lettrage et l'ORGANISATION des DOCUMENTS. Je suis également engagée dans l'économie collaborative (DISTRIBUTRICE à DOMICILE et ANIMATRICE d'un RÉSEAU d'INDÉPENDANTS).



Je ne rentre pas dans les cases mais j'apprécie d'y faire entrer les données;

Je ne suis pas rigide mais je privilégie les mises en pages structurées;

Je ne suis pas favorable à la surconsommation mais je suis sensible à l'achat intelligent!

;-)



Au plaisir de partager avec vous sourires, dynamisme, et compétences...



Mes compétences :

Suite adobe

Word

Excel

Mise en page

Infographie

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Creative Suite

Communication

Adobe Illustrator

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur

Dynamisme

Secrétariat

Méthodologie

Édition

Archivage

Organisation

Classement

Aisance relationelle

Adobe InDesign