Linda PIFFETEAU

INGENIERIE PEDAGOGIQUE :

 Création de parcours pédagogiques

 Création des supports pédagogique pour les parcours spécifique et technique

 ESP- English for Specific Purposes

 Mise en place du dispositif E-learning

 Mise en place du dispositif -Centre de ressources

 Analyses des besoins et évaluations linguistiques professionnelles

 Audits linguistiques

 Mise en Œuvre des Examens / Tests : TOEIC et BULATS et Cambridge Exams



GESTION DE LA FORMATION :

 Organisation et planification de la mise en œuvre des stages

 Conception et gestion de projet de formation spécifique

 Analyse des résultats quantitatifs et qualitatifs des actions menées

 Interventions en formation





MANAGEMENT D’UNE EQUIPE DE FORMATEURS :

 Recrutement et intégration de nouveaux formateurs

 Identification des compétences

 Suivi des processus pédagogiques

 Analyse des supports pédagogiques

 Mise en œuvre des transferts de savoirs

 Formation de Formateurs