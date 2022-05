Linda RAVENNES

Gestionnaire des transactions numériques, Docusign France est aussi un leader de la signature électronique.



Depuis 2 ans j’occupe le poste de Manager d’équipe au sein du service de Certification numérique de DocuSign France et souhaite aujourd’hui relever de nouveaux challenges professionnels.



Je suis autodidacte, organisée, rigoureuse, ponctuelle et autonome tout en appréciant le travail en équipe.



De par ma polyvalence et mon expérience de 4 ans passés chez GDF-SUEZ, je me sais tout à fait apte à accomplir de façon efficace les tâches qui me seront confiées dans le cadre de mes nouvelles fonctions.



En vue d’une éventuelle collaboration, je reste prête pour un entretien à votre convenance afin de vous convaincre encore de mes capacités et de mes compétences.



Mes compétences :

Maquettiste

Maquettiste pao

PAO

Tourisme

Audit

Microsoft SharePoint

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Acces