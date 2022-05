Linda SADOUDI

Responsable achats est une fonction qui justifie de challenges continu et une source de stimulation au quotidien. Les achats font appel à un besoin de connaissances et compétences certaines au travers de sa complexité et polyvalence.



Par ailleurs, mon expérience en management me demande d'avoir une vision plus étendue et complémentaire des achats afin d'assurer l'optimisation du rendement de l'équipe et son bon fonctionnement (formation & soutien a l'évolution )



La recherche permanente de l'optimisation des performances individuelles et donc du rendement sont en ligne avec mon engagement professionnel.



Mes compétences :

Achats

Communication

Cosmétique

Luxe

Négociation

Organisation

Parfumerie

Responsable achats