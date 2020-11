Jérémy TOREL

En charge d'un portefeuille de 250 foyers dont les avoirs sont compris entre 500K€ et 2M€, mon rôle repose sur la gestion globale de la relation avec une clientèle fortunée.



Plus précisément, ma mission consiste à orienter et accompagner mes clients dirigeants d'entreprises, cadres et retraités dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine en mettant à leur disposition l'expertise, la technicité et l'offre Société Générale Private Banking.



En appui d'ingénieurs patrimoniaux et de conseillers en investissement, je réalise un recensement approfondi de mon client suivi d'un audit permettant de déterminer une stratégie patrimoniale répondant précisément à ses objectifs sur les plans juridique, financier et fiscal.



Banquier Privé, je dois apporter à mes clients des solutions lisibles dans un environnement en constante évolution.



Mes compétences :

Réactivité

Droit de la famille

Droit fiscal

Transmission de patrimoine

Analyse