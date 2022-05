Linda SALMONS

D'origine anglaise, je suis de nationalité franco-britannique, bilingue anglais français, forte de diverses expériences dans les domaines de la presse et la communication internationale, de la formation linguistique, de la gestion administrative dans le secteur de la recherche scientifique, de l’assistanat et du développement durable.



Aujourd’hui, j'occupe la poste d'éditeur/ assistante des diplomates à la Délégation Permanente du Japon auprès de l'OCDE.



Mon projet professionnel est de travailler de nouveau dans le développement durable, en particulier à l'international. Grâce à un parcours dans plusieurs secteurs professionnels, j'ai un éventail de compétences et de connaissances à vous proposer.



Mes compétences :

Relationnel

Développement durable

Assistanat de direction

Customer Relationship Management

Benchmarking

Bilingue anglais

Microsoft Office

Evénementiels et salons

Gestion de projet

Organisation

Rédaction