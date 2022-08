Safti SERVICE RH

SAFTI recrute des conseillers indépendants en immobilier.



Depuis sa création en 2010, SAFTI s’est imposé comme un des réseaux leader sur le marché immobilier et compte actuellement 3500 conseillers indépendants en immobilier sur la France entière.



Qu’est ce que le métier de conseiller indépendant en immobilier ?

- Travailler de votre domicile, mais avant tout sur le terrain

- Prendre en charge les projets immobiliers des clients vendeurs et/ou acquéreurs de A à Z jusqu’à la signature chez le notaire.



Les avantages :

- Une rémunération exceptionnelle : touchez 70% à 99% des honoraires d’agence.

- Un accompagnement sur-mesure : devenez un véritable expert de l’immobilier grâce aux multiples formations et au suivi permanent personnalisé.

- Des outils performants : profitez d’une diffusion de vos biens sur plus d'une centaine de sites Internet, mais aussi de supports de communication professionnels et performants.

- Une grande possibilité d’évolution : devenez Développeur en recrutant et en gérant votre propre équipe de conseillers.



Profil recherché :

Vous êtes un professionnel de l’immobilier et vous cherchez aujourd’hui à devenir votre propre patron : SAFTI est fait pour vous !

Vous avez une expérience en tant que commercial et vous voulez vous diriger vers l’immobilier : SAFTI propose des formations au métier, initiales et continues, comprises dans notre parcours d’intégration.



Comment postuler ?

- Participez à nos réunions d’information : http://recrutement.safti.fr/reunions-information

- Envoyez votre candidature par mail à mandataire@safti.fr.

- Contactez-nous par téléphone au 05 67 70 65 65



Mes compétences :

Immobilier

Vente

Indépendant

Agent immobilier

Négociateur

Recrutement

Commercial

Agent commercial