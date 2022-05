Nicolas LAIRIE

Je reviens en France après 3 ans passé au Canada. Durant mes expériences, j'ai acquis la double compétence dans le secteur des assurances et le domaine informatique. Je souhaite apporter ses compétences sur la région Loire Atlantique :



➢ 5 ans d’expériences dans le domaine des assurances.

➢ 2 ans d'expérience dans la gestion

➢ Titulaire des permis « assurance de personnes et dommages des entreprises » auprès de l’AMF.

➢ Langues parlée : français et anglais.

➢ Vendre, gérer, planifier, analyser, recruter et former des vendeurs.

➢ Analytique, Dynamique et motiver.



N'hésitez pas à revenir vers moi, je demeure disponible afin de discuter avec vous de mes qualifications et de ma participation à un nouveau challenge.



Mes compétences :

Télécommunication

Manager

Commercial

Formateur

Informatique