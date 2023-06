Alain LAIRIE

Ex-Secrétaire-Assistant du Délégué Syndical Central CFDT de l'UES Veolia Eau Générale des Eaux - Représentant Syndical Groupe au Comité de Groupe France de Veolia - Secrétaire du Comité de Groupe Européen de Veolia.

Ex-Secrétaire de l'APS - La Neptune (association des salariés et anciens-salariés de Veolia Eau et filiales - Mutuelle complémentaire frais médicaux et Services d'assurances personnelles).

Ex-membre du Bureau national CFDT de l'UES Veolia Eau Générale des Eaux.

Ex-membre du Bureau du Comité Central d'Entreprise de la Compagnie Générale des Eaux (ère Messier...)

Ex-Secrétaire de la Section Syndicale CFDT Veolia Eau d'Ile de France (Nanterre) de l'UES Veolia Eau Générale des Eaux

Ex-membre du Conseil Syndical du Syndicat CFDT du Personnel de la Distribution de l'Eau en Région Parisienne (SPDE-RP), affilié à la Fédération CFDT INTERCO (Ministère de l'INTERieur et des COllectivités territoriales).



Mes compétences :

Internet

Télétravail

Mise en page

Rédaction

Négociations sociales

Bureautique

Conduite de réunion

Prise de parole

Placements financiers (OPCVM)

Paint Shop Pro

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Acrobat