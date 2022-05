Quentin LAIRIE

Après un bac STI en Arts appliqués, qui m'a permis de développer mes capacités d'expression en art plastique ainsi qu'une sensibilité à l'histoire de l'art et du design, je me suis orienté vers le design produit. Une discipline dans laquelle je me suis spécialisé grâce à cinq années de formation dans deux écoles de design industriel.



L'enseignement dispensé à Strate Collège Designer m'a permis de découvrir les différents métiers du design : architecture, packaging, communication visuelle, design transport et mobilité.

Ma formation à Creapol ESDI m'a appris à mener à bien toutes les étapes de la conception d'un produit : définition d'une cible et de ses besoins, benchmark, positionnement du produit par rapport au marché, conception (sketch, rough, 2D et 3D), communication visuelle autour du produit.



Mes trois stages m'ont donné l'occasion de mettre en application ces compétences.



Mes compétences :

Indesign CS5

Premiere cs5

Solidworks

After effect cs5

Photoshop cs5

Rhino

Keyshot

Illustratorcs5

Designer Produit

Graphisme

Autonome mais sachant travailler en équipe

CAO