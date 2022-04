Marcel NAKACHE

En tant qu'Artiste:

Tout commence par des voyages découvertes, la plupart urbains. Je fais de très nombreuses images photographiques centrées sur l'architecture et l'humain. Je compose ces images, les assemble en m'appuyant également sur des techniques mixtes diverses. Peintures, encres, collages... Ces images grands formats sont ensuite diffusées sous la forme d'édition originales au nombre de 5 exemplaires numérotées, certifiées, sous la forme de subligraphies, en formats différents pour satisfaire le plus grand nombre. Je travaille également en édition unique sur tous matériaux. J'utilise également les papiers fine Art, et reste souvent encore fidèle aux tirages argentiques. J'interviens sur demande parfois en illustration photographique qui relève de mon imaginaire... Toujours auteur et à l'écoute.



En tant que Réalisateur:

Je réalise des films depuis 1985. J'ai eu le plaisir de faire de nombreux films (publicitaires tant en France qu'à l'étranger), documentaires, clips musicaux (actuellement deux tournés à Miami en été sont en montage pour le chanteur reggae Imanytree). Depuis quelques années je réalise des films institutionnels et corporate pour des grands comptes. Mon client de référence est La Française des Jeux.



