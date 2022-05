Linda SENG-MEALY

La photographie de collection accessible à tous grâce à 92collector.com



Un trimestriel, Un site marchand, Un évènement par trimestre



Un guide pour traduire vos valeurs associatives ou d'entreprises à travers la photographie, la peinture, la danse, le theatre, la musique, la photographie: l'art sous toutes ses formes pour mieux communiquer !!

Née en 1959 à Paris, j'ai vécu 15 ans au Cambodge, Maroc, Côte d'Ivoire et aux Etats Unis. J'ai effectué l'ensemble de ma carrière professionnelle dans le monde des arts et des medias. Après des études à l'Ecole du Louvre, deux années de droit, et une année dans une école de communication, je démarre comme attachée de presse dans la photographie et la mode, pendant 10 ans. J'ouvre ensuite une galerie et devient agent d'artistes (peinture, photographie et design). Je suis par la suite responsable commerciale grands comptes dans la presse professionnelle.



Tournée vers l'international, je voyage régulièrement dans des pays tel que l'Inde, le Vietnam, le Cambodge, le Sénégal, les Etats Unis, la Tunisie, le Maroc, la Turquie et en Europe: Suisse, Angleterre, Norvege, Espagnge, Italie et la Gréce.



Grace à mon parcours profesionnel, ma passion du monde de l'art et mon expèrience de galeriste, j'ai réuni autour de moi une equipe de professionnels, d'experts de la photographie, d'iconographes, de galeries et de photographes.



Les valeurs:

Exigence:



Mon rôle est de vous guider vers les meilleurs choix, dans le respect de vos objectifs, de vos envies et contraintes budgetaires.Notre exigence extreme et sans compromis, vous garanti la qualité des selections proposées.



Audace:



Nous assumons notre parti-pris de style, nos coups de coeur et nos emotions partagées dans les choix qui vous sont proposés, aussi bien dans les maîtres anciens, que chez les jeunes talents de demain



Accessibilité:



Nous vous proposerons toujours une sélection nuancée et respecteuse de votre sensibilité.



Nos engagements:



L'extrème qualité des selections proposées, sans compromis, afin de garantir la qualité de vos investissements.



Nous pouvons donc vous constituer une collection, organiser une exposition, valoriser vos archives photographiques, exécuter des portraits personnalisés et créer un produit sur mesure.



Pour tous renseignements, n'hesitez pas !!!!



