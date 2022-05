Linda TAIEB

Psychologue Clinicienne-Psychothérapeute en Institution dans le secteur du médico-social et sanitaire auprès des adolescents, des adultes, des personnes âgées, de familles en difficulté, en souffrances physiques et psychiques et en libéral depuis de nombreuses années, je propose du soutien psychologique, des psychothérapies Individuelles, des thérapies de groupes.



Je recherche un poste de Psychologue clinicienne dans le secteur gérontologique auprès des personnes âgées et de leurs familles et des équipes, en centres hospitaliers en Service d'addictologie ou de Psychiatr.



Je mets en place des Thérapies de Groupes de Parole auprès de Personnes en difficulté, présentant des maladies graves auprès de Familles, de Parents en difficulté en Institution et en Libéral.

Je réalise également des Groupes de Parole soutenant les aidants familiaux confrontés à des pathologies chroniques, lourdes ( maladies graves, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladies apparentées...) en EHPAD ( Maison de Retraite, Long Séjour, Foyer Logement ...) et Centre Hospitaliers.



Je réalise aussi des Groupes de Parole auprès des Professionnels de Soins en Institution : EHPAD/ Centres Hospitalier.