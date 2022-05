Linda TORLOIS

JE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE SUR MA PAGE !



Ici, vous trouverez toutes les informations relatives à ma mission de Secrétaire indépendante.



Mais, qu'est-ce que le secrétariat indépendant, ou freelance ?

C'est une ALTERNATIVE au secrétariat salarié classique, et parfois inaccessible !



Ponctuellement ou régulièrement, avec ou sans déplacement, à la tâche ou à l'heure, je vous assiste dans vos travaux administratifs en fonction de vos besoins et de vos moyens. Que vous soyez professionnel ou particulier, je vous aide à maîtriser votre temps et votre budget, dans la simplicité. Vous pouvez vous focaliser sur ce qui importe à vos yeux !



Après l'obtention d'un Brevet de Technicien Supérieur d' Assistante de Direction Trilingue, j'ai travaillé 14 années en associations et PME, avant de me lancer dans mon activité en tant que prestataire externe en mai 2013.



Le marché du secrétariat indépendant est en pleine expansion. Alors, au lieu de vous demander "Pourquoi ?", dîtes-vous plutôt "Pourquoi pas ?" !



Ce que j'apprécie dans cette façon de travailler avec vous, c'est la diversité des rencontres, des univers et des missions, la flexibilité d'organisation et le sentiment, en tant que partenaire, de vous être vraiment utile.



Allergiques à la paperasse ou gestionnaires chevronnés, n'hésitez plus : externalisez ! Déléguez ! Sous-traitez ! ... Dans la bonne humeur !