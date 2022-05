Linda TORRENT

Après 5 ans passés chez Procter & Gamble (à Genève et Vienne) j'ai eu la chance de participer à l'aventure de LeShop.ch, 1er supermaché en ligne de Suisse. (www.leshop.ch)



J'y occupe le poste de Senior Category Manager Fresh & Frozen Food



Tâches :



• Analyse d'assortiment, Category Management

• Négociation et mise en place des accords commerciaux avec nos différents partenaires (plans promotionnels, activités marketing,introduction produits,...)



Secteur : e-commerce et VPC



Langues : Français, Anglais, Allemand



Mes compétences :

Achats

Distribution

Internet

Vente