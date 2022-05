Linda V. KPODEKON

Mes compétences :

Dimensionnement hydraulique:Canoe,Porteau,Epanet

Réparation et renforcement de structure

Diagnostic et vérification de structure

Prélèvement et analyse de matériau au laboratoire

Dimenssionnement hydraulique:HEC RAS, TELEMAC

Programmation: VBA Excel, Fortran,Matlab

Connaissance et application de la Loi sur l'Eau

Dimenssionnement de réseau hydraulique

Réalisation d'essai sur micropieux

Sysème d'information géographique:Arcgis

Dimensionnement et vérification de structures

Logiciels de dessin: AUTOCAD,ARCHICAD

Réalisation de schémas directeurs

Génie civil

Hydraulique

Hydrologie

MapInfo