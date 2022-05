Etudiante en Licence 3 Gestion des entreprises au sein de l'IAE Gustave-Eiffel, j'ai récemment rejoint le pôle IT du cabinet Whymper & Associés.



Chasseuse de têtes pour le département IT du cabinet Whymper & Associés, je suis en recherche continue de compétences .NET et JEE.



Vous êtes un(e) craftman(woman), un(e) passionné(e) du code, n'hésitez pas à me contacter.



Je sélectionne mes clients sur les même critères que vous : Respect du métier d'ingénieur, Technophile, Passion pour le code bien écrit.



Je travaille actuellement pour des clients finaux (grands comptes, éditeurs de logiciels, sociétés de e-commerce,...), cabinets de conseil et ESN.



N'hésitez pas à me contacter au 01.55.34.32.32 ou par mail, linda.zenagui@whymper.fr, nous ferons un point sur votre carrière et je vous présenterai éventuellement quelques offres..



A bientôt !



Linda