Lindsay ALLAERT

Vous vous inquiétez pour votre retraite? Vous souhaitez faire baisser votre pression fiscale? Vous souhaitez préparer au mieux l'avenir et les études de vos enfants? Vous voulez protéger votre conjoint au maximum? Vous souhaitez préparer sereinement votre succession? Dans quelques années, vous aurez besoin de revenus complémentaires? Vous préparez un projet qui vous tient à coeur et cherchez la meilleure façon de le financer?



Vous êtes chef d'entreprise? Vous souhaitez optimiser votre chiffre d'affaires, faire baisser vos charges?



L'UFF reste leader incontesté sur le marché du conseil en gestion de Patrimoine.



C'est dans ce cadre que je propose de venir vous rencontrer, de me présenter, de vous expliquer comment nous travaillons, de parler de vous si vous le souhaitez afin de déterminer ensemble quels sont aujourd'hui vos besoins, vos envies, et d'échanger sur l'actualité économique.



Chargée du développement de l'UFF sur le secteur du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, je me déplace pour venir vous rencontrer.



Avec une approche unique, nous prendrons ensemble le temps de vous connaître, de cibler vos spécificités, de faire une analyse globale de votre patrimoine, quantitative (solutions déjà mises en place, impôts, etc.), mais également qualitative (volet civil, régime matrimonial, situation familiale et professionnelle), mais également de définir vos objectifs patrimoniaux, avant de se revoir une seconde fois, si vous le souhaitez, pour vous proposer une solution sur-mesure parmi notre gamme de produits dédiés aux particuliers :



Nos produits dédiés aux particuliers



L'analyse de votre patrimoine

L'assurance vie

PEA, plus que jamais

FCPI : investir dans les entreprises innovantes

SCPI : rendement ou allègement fiscal

L'immobilier

L'ingénierie patrimoniale pour les particuliers

La prévoyance patrimoniale sur mesure



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Nous conviendrons ensemble, si vous le souhaitez, d'un rendez-vous



Allaert Lindsay

06 23 62 50 08

lindsay_allaert@unionfinancieredefrance.fr



Mes compétences :

Fiscalité

Finance

Droit des affaires

Droit

Assurance

Conseil

Compliance

ACTIONS DE SECOURS D'URGENCE