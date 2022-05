Patrice BLAIN

Après avoir fondé et piloté durant 15 ans l'agence de communication globale La Souris Verte (http://www.la-souris-verte.com ), nous avons rejoint le groupe Scala, entreprise de services numériques, depuis mars 2014.



http://www.groupe-scala.com



Avec une offre intégrée de conseils et de services pour l'infrastructure informatique, le Cloud, les applications logicielles et la communication globale, Scala fait bénéficier ses clients de sa vision stratégique à 360° pour les accompagner dans la transformation numérique de leur organisation.



La société compte aujourd'hui 140 collaborateurs bien motivés qui adhèrent fortement à ce positionnement en phase avec les attentes de nos clients et de nos partenaires.



A la tête de l'équipe "Communication / Web" au sein du groupe, je pilote les solutions de communication, anime les équipes sur l'avant-vente, accompagne les commerciaux.



Mes compétences :

Flash

Direction générale

Direction de création et artistique interacti

Indesign

Commercial

Conseil en communication

Communication

Art

Internet

Graphisme

Design

Stratégie digitale

Développement commercial