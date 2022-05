Lindsay BAKALA

A la recherche d'un poste dans le domaine de la logistique et de la Supply Chain.



- Master Logistique et Commerce International (IPAG BUSINESS SCHOOL).

- Passionnée par ce domaine d'activité.

- Licence Information et Communication.

- Billingue en Anglais.

- Stages dans des Entreprises Internationales Leaders du Marché : Schlumberger et Baker Hughes, m'ayant permis d'acquérir des compétences techniques en Logistique (SAP, Gestion des Stocks et des approvisionnements, Gestion de Projet, Transit, etc.).

- Expériences à l'étranger (Congo).

- Postes à responsabilités dans le domaine de la vente (Responsable de Magasin).

- Très bon sens de l'organisation (Compétences acquises au cours de mon Cursus Scolaire, mais également grâce à mes activités associative et mes expériences professionnelles).

- Parfaite maîtrise des outils Informatiques.

- Bénévole pour l'AMTS, chargée de projet et de communication.



Sérieuse et Dynamique, n'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Rigueur

Organisation

SAP

Dynamique

Gestion de projet

Basics SCM