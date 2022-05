Lindsay BONNET

Actuellement étudiante en Master 2 Marketing - E-commerce à l'Estacom de Bourges et en contrat de professionnalisation chez MT Déco en tant que webmaster / webmarketer.



A 24 ans, je suis attirée par tout ce qui est en relation avec le développement, le graphisme, le marketing, le référencement, le community management et je ressens une vrai dévotion pour la conception et la maintenance de site web.



J'aimerais intégrer une équipe dynamique où je pourrais travailler avec des gens aussi passionnés que moi.



Pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble? Regardez plus bas pour voir pourquoi je suis la personne que vous avez envie d'embaucher !



Mes compétences :

Html 5

Marketing direct

Flashcode

Référencement internet

Optimisation de site internet SEO

CRM

Ponctuelle

Motivée

Perfectionniste

Dynamique

Sarbacane

JQuery

SMO

Marketing mix

Google analytics

Mobile marketing

Google Adwords

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Retargeting

Oxatis

Adobe InDesign

Prestashop

Adobe Illustrator

SEA

Google Web Toolkit

Géomarketing

JavaScript

Mailchimp

Adobe Dreamweaver

Mailing

Traffic management

Réseaux sociaux

PHP

Sublim text

Majento

Wordpress

SEO

Développement commercial