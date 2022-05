Lindsay PRADELLE

Précédemment responsable du développement des contacts et itinéraires dans les provinces du Guizhou et du Guangxi, je suis tombée sous le charme du sud-ouest de la Chine et souhaite maintenant partager cet émerveillement.



De plus, mon expérience en accompagnement de groupes dans la région m'a permis d'être à l'écoute des besoins des clients et de développer une meilleure conscience de l'organisation des programmes.



Je bénéficie ainsi d'une bonne connaissance de la demande des clients occidentaux (recherche d'authenticité et d'unicité), qui est très différente de l'idée du tourisme qu'ont les chinois. Je suis moi-même une grande voyageuse pour de longues périodes (ayant vécu 8 mois aux USA, 8 mois à Londres, 7 mois en Thaïlande, puis la Chine à long-terme).



Enfin, mon exploration poussée du sud-ouest de la Chine m'a amené à développer de bons contacts et à découvrir des contrées originales et peu explorées qui intéresseront les voyageurs en quête d'authenticité. Vous me trouverez à Yangshuo, dans la province du Guangxi.