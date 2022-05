Lindsay WALKER

Une formatrice et professeur indépendante avec une large expérience. Très communiquant, Lindsay peut répondre aux besoins en formation à tous les niveaux de l’entreprise. Ses compétences spécifiques comprennent le négociation, le marketing, les ventes et les réseaux sociaux

An independent trainer and lecturer with in-depth experience gained in major blue-chip companies.A highly effective communicator, Lindsay now trains and consults in the Toulouse area. Her specialties lie in the fields of Sales and Marketing, Negotiation, International Business, Cultural Awareness and Digital technologies



Mes compétences :

Communication

Culture

Négociation

Reseaux sociaux