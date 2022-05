Patrice COLLIÈRE

AXECLAIR -- > ECLAIRage AXial obtenu par la technologie

des diodes électroluminescentes (DEL ou LED: Light Emitting Diode)



Etude et fabrication sur mesure des systèmes d'éclairage basse consommation en collaboration avec les concepteurs lumière, designers et architectes



http://www.axeclair.com



Concepteur source, moteur et driver de lumière pour l'architecture, la décoration et la signalétique

Optique et thermique des sources d'éclairage à technologie LED

Radiométrie et photométrie

Instrumentation et mesure physique

Microélectronique et logiciel embarqué



Enseigne lumineuse et afficheur matriciel programmable

Scénographie

Maquette interactive

Réseau de luminaire centralisé sur poste informatique

Protocoles dédiés DALI, KNX, DMX, WIFI, ZIGBEE, ETHERNET



Mes compétences :

Développement informatique

Eclairage LED

Logiciel embarqué

Architecture

Instrumentation

Electronique

Design

Scénographie

Muséographie