Stéphane WIRTZ

Fort d'une longue expérience sur des projets web ou applications métiers au sein de Micropole, je prend en charges les aspects techniques d'un projet (architecture, définition de l'hébergement, gestion des performances, delivery ...) de la phase d'avant vente (définition de la solution technique) jusqu'à sa mise en production et au delà.



Je travaille sur des projets de diverses natures (portails, MDM, intégration, cœur de métier ...), sur de nombreux secteurs (public, santé, rh, banque/assurance, industrie ...) en développements spécifiques ou en projet d'intégration de progiciels. Mes nombreuses expériences me permettent de gérer et coordonner techniquement des projets de grande envergure.



Je participe également au sein de Micropole à la filière technique pour la définition de normes, bonnes pratiques, et d'outils d'industrialisation de projets (intégration continue, tests, socle applicatif, MDA ...)





Mes compétences :

Service-oriented architecture

Architecture logicielle

Architecture SI

Java EE

UML 2.0

Open Source

Architecture technique

MDA

Gestion de projet