François PARMENTIER

Depuis plus de quinze ans, j'interviens sur des projets de recrutement français et internationaux depuis la phase de conception jusqu'à la gestion opérationnelle des équipes de sourcing et la coordination auprès des clients.



Spécialisé dans les secteurs des hautes-technologies, j'accompagne les entreprises du secteur (Start-up, Éditeurs, ESN, Télécoms...) dans leur politique d'acquisition de compétences en France et en Europe.



Contact : francois.parmentier@bream-laanaia.com



Mes compétences :

Consulting

Sourcing

Management projets

Recrutement