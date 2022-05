Walid CHARFI

Ingénieur Etudes et Développement Java / J2EE / Java EE, Agile

5 ans et demi d'expérience (3 ans d'expérience Java/JEE/J2EE et 1 an d'expérience en SAP et Microsoft .Net)



Méthodologie Agile, Sens du relationnel, Esprit de synthèse, Travail en équipe, Force de proposition



"Passionné par l'informatique, j'ai suivi la spécialité Génie logiciel dans mes études supérieures. Aujourd'hui, je participe à l'élaboration d'architectures orientées services, de la conception à la mise en production, en passant par l'implémentation et la maintenance corrective. J'ai pu travaillé avec des professionnels qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience et du recul."



Mes compétences :

Postgresql

Spring batch

Oracle

Hibernate

Spring

Spring mvc

Java JEE

JSF

Tomcat

Weblogic

Travail en équipe

Java

Service-oriented architecture

Certification JAVA SCJP

MongoDB

Certification Microsoft .Net MCP