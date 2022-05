Walid CHARFI

Diplômé de l'ENSI et passionné par le développement logiciel et la gestion de projet, je vous présente ma candidature au poste d'ingénieur informaticien .

Je suis autonome, rigoureux, j'ai une grande capacité d'adaptation et un bon relationnel. J'ai effectué pendant 4 mois Mon PFE à Linedata Service Tunisie. J'ai réalisé un site de recrutement pour Linedata et une application pour gestion des examens à l’ENSI.

Techniquement, je connais les langages de programmation PHP5, Javascript, C#, C++, C, Java, SQL, PL/SQL et les systèmes d'exploitation Windows et Unix .

Je serais ravi de vous rencontrer afin de vous faire part de ma profonde motivation pour rejoindre votre société.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.





Mes compétences :

Symfony2

PHP 5

Visual studio

C#

Java EE

Java

JavaScript

C

JQuery

Ajax

C++

MySQL

Personal Home Page

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

WinForms

UNIX

TCP/IP

Shell UNIX

SQL

Oracle PL/SQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Linux Fedora

Linux

Java 2 Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML

Ethernet

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Assembler

Apache WEB Server