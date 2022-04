François PARMENTIER

À l'INIST-CNRS, j'étais chargé, dans le service Ingénierie de développement, de coordonner/développer des projets informatiques.

Je fais maintenant partie du service recherche, développement et expérimentations, et dans un premier temps, je m'intéresse au web sémantique dans le domaine de l'Information Scientifique et Technique (IST).



Mes compétences :

Programmation

Informatique

XML

C

PHP

Scrum

Développement

Shell

XSL

Python

Nodejs