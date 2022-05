Line GLOBAL BUSINES

"Votrevisa"est une société de prestations services aux particuliers et professionnels de Voyage.



Spécialisée dans l' assistance aux formalités consulaires: demande visa et services complémentaires, nous vous évitons les horaires contraignantes et les files d'attentes interminables devant les consulats et ambassades.



Visa Services Universel se distingue notamment par la qualité du service fournit ; Outre les particuliers et les professionnels du voyage, VSU est aujourd’hui en pleine dynamique de croissance, et s' est engagée dans le processus d' obtention des accréditations auprès des entreprises et écoles ouvertes à International.



N' hésitez pas à solliciter nos services pour vos demandes de visa et retrait, transcription d' acte officiel, Préparation voyage, Renseignement spécifiques pour toute destination

Contact: 0469966077

e-mail: visaservicesuniversel@gmail.com

Contact@votrevisa.com

Facebook: votre visa Lyon

