Line GUITARD

Mon parcours professionnel m’a apporté une vision précise qu’emprunte le produit de sa conception au consommateur ; de la gestion de l’identité visuelle et du merchandising, de l’importance de ce dernier dans le développement de la rentabilité et la gestion du stock. Mes expériences au sein de marques au positionnement très différent m’ont permis de développer ma capacité de gestion de l’image de marque et du produit en participant à la performance de l’entreprise.



J’ai aujourd'hui le projet de faire évoluer mes compétences et qualités personnelles de créativité, de gestion, de sens de l’organisation du travail alliées à un véritable goût d’animation des équipes. A la recherche d’une nouvelle étape professionnelle, j’aimerai m’investir dans de nouvelles responsabilités et participer activement au développement d’une société.



Mes compétences :

Étalagiste

Identité Visuelle

merchandiser

Merchandising

Visual Merchandiser

Gestion budgétaire

Analyse

Gestion de projet

Conception