Line HERBERT-ARNAUD

Publications

Articles

A paraître

" De l’usage des cartes dans l’œuvre de Peter Downsbrough," publication des actes du colloque organisé par l’Université de Limoges et Le centre des livres d’artistes de Saint-Yrieix-la-Perche



2014 " Des machines à l’exposition, une affaire de protocoles", in MCD # 75, Magazine des cultures digitales, septembre - octobre – novembre, 2014



2013 "Michael Snow, The viewing of six New Works, », in Art Press en ligne, mars, 2013



2012 " Peter Downsbrough, Une grammaire spatialisée ", in Art Press, n° 393, octobre, 2012



2011 « Cécile Bart, de l’écran au mouvement ", in Art Press, décembre 2011

"Fragmentation et intention perceptive, la sculpture d’assemblage dans l’espace", publication des actes du colloque " Retour sur l’art d’assemblage », tenu à Paris au Centre André Chastel /INHA, 2008, publié au Presses Paris IV Sorbonne, Rennes, 2011, Rennes.

" Paysages conceptuels dans l’œuvre d’Angela Detanico et Rafael Lain " in Mouvement, n°58, janvier-mars 2011, Paris.



2010 " Peter Downsbrough : Spaces on the geographic map ", in Outer Horizons n°2, 2010, Gerone, Espagne.



2008 "De l’usage de la déclaration d’intention et autres certificats dans l’art du XXe siècle…" in Pratiques n°19, Presses universitaires de Rennes, 2008, Rennes.

"Angela Detanico et Rafael Lain, entre transposition et disparition", in 20/27, n° 2, 2008, Paris.



2007 "Peter Downsbrough, le lieu et l’espace d’une œuvre" in Ligeia, n°73_76, janvier-juin 2007, Paris.



2006 "Art Multiple", Catalogue de l'exposition, Espace de l'Art Concret, Mouans-Sartoux, 28 janvier-11 juin 2006.

Participation à la rédaction de l’ouvrage collectif “ L’art moderne et contemporain ” sous la direction de Serge Lemoine, éditions Larousse (écriture des chapitres sur le Nouveau Réalisme et le Néoconceptuel)



2005 "Peter Downsbrough, entre mouvement et localisation" in Peter Downsbrough ET/C, catalogue de l'exposition, FRAC Bourgogne, Dijon, 11 septembre - 4 décembre 2004.



Notices

2002-03 Catalogue de la collection du FRAC Lorraine (Marina Abramovic, Elisabeth Ballet, Dara Birnbaum, Pierre Bismuth, Peter Downsbrough, Gina Pane)

2000 Art Concret, catalogue de l’exposition, Espace de l'Art Concret, Mouans–Sartoux, 2 juillet - 29 octobre (Julije Knifer).

1999 Abstractions Américaines 1940-1960, catalogue de l’exposition, Musée Fabre, Montpellier, 3 juillet - 3 octobre 1999 (Robert Ryman).

1998 The origins of Modern Art in France 1880-1939, catalogue de l'exposition, Singapore Art Museum, Singapour, 15 mai - 13 septembre 1998 (Fernand Léger, Frantisek Kupka, Robert Delaunay et Alberto Magnelli).

1997 Mille sculptures des Musées de France, Ouvrage collectif, éditions Gallimard, Paris (chapitre 16).

1996 Histoires de Blanc et Noir, hommage à Aurélie Nemours, Musée de Grenoble, Grenoble, 23 mai-19 août 1996 (François Perrodin).





Mes compétences :

Art

Critique d'art

Culture