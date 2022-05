Line MICHAUD

Je suis présentement à l'emploi comme adjointe administrative pour les Boutiques Chic chez vous. Je rédige, entre autre tâches, des textes d'informations sur différents sujets pouvant intéresser les aînés pour le site web de la compagnie,Array. J'alimente leurs sites facebook et tweeter en plus d'écrire dans un blog à l'adresse de mamyjacquline.wordpress.com sur la vie quotidienne d'une personne âgée inspiré par ma mère qui a 78 ans. Mon passé d'illustratrice et de designer textile me permet d'effectuer au besoin des croquis pour la designer de mode pour les motifs de broderies. Mon principal travail étant de faire connaître la compagnie et d'assurer sa présence dans différents médias.



En 2014, j'ai fait un stage comme préposée à l’accueil et à l’animation au Musée du Costume et du Textile du Québec et dans les faits j’ai surtout assisté l’adjointe aux communications dans ses tâches. J’ai réalisé l’illustration d’un carton d’invitation pour un évènement bénéfice. J’ai également préparé une projection d’images que j’ai sélectionnées dans les archives du Musée que j’ai classée et mis au format photo. Je me suis donc avérée utile et polyvalente. Mes compétences en graphismes et en illustration leurs ont épargnées des coûts importants.



De plus, quand j’étais vice-présidente d’IQ (illustration Québec), j’ai contribué à relancer le journal des membres en rédigeant des articles et en trouvant des collaborateurs réguliers. J’ai également préparé une exposition biennale et organisé son vernissage avec un grand succès. J’ai représenté nos membres devant les médias et rédigé plusieurs communiqués de presse.



Je possède un excellent esprit d’équipe et j’ai le sens de l’organisation et des responsabilités. J’apprends rapidement. Comme par le passé j’ai beaucoup aimé m’occuper des communications sur différents C.A. : IQ, Théâtre de la Source et Coop Tournesoleil, c’est dorénavant en tant qu’agente de communication que je désire poursuivre ma carrière.





Mes compétences :

Créativité

Conception graphique