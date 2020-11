Chef de projet dans le domaine de la construction et de l'aménagement, je vous accompagne et vous conseille dans le montage de vos projets immobilier. Je peux également vous apporter des outils d'aides à la décision sur votre patrimoine immobilier actuel alliant à la fois une approche financière et une approche technique.

Double diplôme : d'ingénieur technique, d'économie et bientôt de gestion de patrimoine indépendant

www.conseils-amo-immobilier.fr