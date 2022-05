Sandrine RIVAL

A la recherche d'un poste Gestion de projets / Ingénierie RetD / Chef de projets



Compétences et savoir-faire

·Montage des dossiers de subvention et Management de projets et de réseaux de recherche européens (FP6, FP7)

·Conduite de projets de biochimie et de technologie enzymatique: élaboration des protocoles et exécution des analyses; exploitation, rédaction et communication des résutats

·Analyse qualitative et quantitative de protéines naturelles ou recombinantes

·Conduite de fermenteurs de E. coli pour production d'enzymes

·Purification et caractérisation d'enzymes, de peptides et de protéines

·Modélisation cinétique et thermodynamique de mécanismes biologiques

·Encadrement de stagiaires de recherche

·Anglais courant.



Techniques

·Techniques chromatographiques (FPLC, HPLC) et électrophorètiques (SDS-PAGE, IEF, CE)

·Techniques immunologiques (Western blot, Dot blot, ELISA, IP, AC)

·Techniques spectroscopiques (spectrométrie de masse, spectroscopie UV, spectrométrie stopped-flow, fluorimétrie, dichroisme circulaire)

·Techniques enzymatiques (protéolyses, essais enzymatiques, conductimétrie, oxygraphie)

·Techniques de synthèse peptidique (synthèse enzymatique, synthèse chimique)



Mes compétences :

Biochimie

Methodes

Protéines

Recherche